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Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'te

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28. Dönem 3. Yasama Yılı Açılışı dolayısıyla TBMM'de resmi törenle karşılandı.

AA1 Ekim 2024 Salı 15:01 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'te
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28. Dönem 3. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla geldiği TBMM'de törenle karşılandı.

TBMM'nin 28. Dönem 3. Yasama Yılı açılışına Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı.

Erdoğan, Meclis'e gelişinde TBMM Başkanvekili Celal Adan tarafından resmi törenle karşılandı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı Onur Kıtası'nı selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Şeref Kapısı önünde karşıladı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı Kurtulmuş başkanlığında toplandı.

- MECLİS'TE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Yeni yasama yılı açılışı dolayısıyla Meclis'te geniş güvenlik önlemleri alındı. Genel Kurul salonu, açılış öncesinde bomba arama köpeği Ateş'in eşlik ettiği ekiplerce arandı. Açılış için tüm milletvekillerinin masalarına çiçek bırakıldı.

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