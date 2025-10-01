Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, 28. Dönem 4. Yasama Yılı'nın başlaması dolayısıyla TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında özel gündemle toplandı. Genel Kurul'da konuşma yapmak üzere Meclis'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanvekili Celal Adan tarafından karşılandı.

TBMM yeni yasama yılına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ile başlanacak. Erdoğan'ın Terörsüz Türkiye, Gazze'deki soykırım ve ekonomiye ilişkin önemli mesajlar verecek.

2,5 AYLIK ARADAN SONRA

Anayasa ve İçtüzük gereği TBMM'nin 20 Temmuz'da başlayan tatili 1 Ekim Çarşamba günü sona erecek. Milletvekilleri 2,5 aylık aranın ardından tekrar işbaşı yapacak. TBMM'nin 4'üncü Yasama Yılı 1 Temmuz 2026 tarihine kadar devam edecek.