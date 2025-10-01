İSTANBUL 22°C / 14°C
Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'te! TBMM'de resmi karşılama töreni düzenlendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Erdoğan, 28. Dönem 4. Yasama Yılı Açılışı dolayısıyla TBMM'de resmi törenle karşılandı.

HABER MERKEZİ1 Ekim 2025 Çarşamba 13:58 - Güncelleme:
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, 28. Dönem 4. Yasama Yılı'nın başlaması dolayısıyla TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında özel gündemle toplandı. Genel Kurul'da konuşma yapmak üzere Meclis'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanvekili Celal Adan tarafından karşılandı.

TBMM yeni yasama yılına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ile başlanacak. Erdoğan'ın Terörsüz Türkiye, Gazze'deki soykırım ve ekonomiye ilişkin önemli mesajlar verecek.

2,5 AYLIK ARADAN SONRA

Anayasa ve İçtüzük gereği TBMM'nin 20 Temmuz'da başlayan tatili 1 Ekim Çarşamba günü sona erecek. Milletvekilleri 2,5 aylık aranın ardından tekrar işbaşı yapacak. TBMM'nin 4'üncü Yasama Yılı 1 Temmuz 2026 tarihine kadar devam edecek.

