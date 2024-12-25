Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

Çok değerli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle ve muhabbetle selamlıyorum. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne, milletin evine hoş geldiniz.

Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Takdim Töreni vesilesiyle sizlerle bir araya gelmenin bahtiyarlığını yaşıyorum. Sizlerin şahsında, gerek ülkemizde gerekse yurt dışında icra ettikleri kıymetli çalışmalarla kültür ve sanat dünyamıza yepyeni ufuklar açan tüm sanatçılarımıza selamlarımı ve saygılarımı gönderiyorum.

Medeniyet nehrimizin kültür ve sanat kollarını besleyen ödül sahiplerimize, bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyorum

Ödüllerini birazdan takdim edeceğimiz ilim ve kültür insanlarımızı, sanat ve zanaat erbabımızı, fikir ve edebiyat üstatlarımızı ile temsilcilerini şahsım, ülkem ve milletim adına ayrı ayrı tebrik ediyorum.

Yazı hayatına çok erken bir çağda, 18 yaşında adım atan Fatma Barbarosoğlu hikaye, roman, deneme, makale, mülakat ve köşe yazılarıyla Türk Edebiyatı'nda yer edinen isimlerden biri oldu.

Tiyatro dalındaki ödülümüzü bu yıl Sayın Turan Oflazoğlu'na takdim ediyoruz. Evrensel temaları, yerel ve kadim değerlerle işleyen, bugünün manzarasını tarihi olay ve şahsiyetlerimizle mezceden Turan Oflazoğlu, geniş perspektifi ve engin birikimiyle temayüz etmiştir.

Bu yılki müzik ödülümüzün sahibi Ahmet Özhan oluyor. Sanat hayatında 57 yılı geride bırakan Ahmet Özhan, hem kişiliği hem de bilgi ve tecrübesiyle klasik Türk müziğine önemli eserler kazandırdı. Besteleri, yorumları, icraları ve araştırmalarıyla Türk sanat ve tasavvuf musikimize eşsiz katkılar yaptı. Geçmiş ile gelecek arasında sağlam köprüler kurdu. Örnek bir sanatçı, emsal bir şahsiyet nasıl olur, herkese gösteren Ahmet Özhan'ı kutluyor, sanat ve tasavvuf musikimize yaptığı değerli hizmetler için kendisine teşekkür ediyorum.

Demokrasi tarihimizin utanç vesikalarından biri olan 28 Şubat sürecinde Sultan Abdülhamid Han'ın Yıldız Sarayı'ndaki kütüphanesine ait 4500 kitap kendi tarihlerine düşman olanlar tarafından maalesef çöpe atılmıştı.

Batı'yı esas alan sinema anlayışını yalnızca filmleriyle değil kitaplarıyla da eleştiren Halid Refi, Türk Sineması'nın merkezine kendi tarihimizin, öz değerlerimizin yerleştirilmesi gerektiğini savunmuştur.

Müzikte, mimaride, edebiyatta, bilim, kültür ve sanatın pek çok branşında asırlar boyunca ortaya koyduğumuz eserlerle bünyemizden çıkardığımız ilim ve kültür insanlarıyla güçlü bir medeniyetin devamıyız. Medeniyetimiz tarih boyunca örnek oldu.

Bilim ve kültür erbabımızın çalışmalarıyla bu mirası ihya etmek, zenginleştirmek ve geleceği çok güçlü bir şekilde kucaklamak zorundayız. Bu noktada her birinize, her birimize önemli vazifeler düşüyor.

Kim olursa olsun, sanatını aşkla icra eden, bu milletin derdiyle dertlenen, bu millete tepeden bakmayan herkese devlet olarak elimizden gelen desteği sağlıyoruz.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ni kazanan sanatçılarımızı, hocalarımızı, üstadlarımızı birkez daha tebrik ediyorum, programa teşrif eden her bir konuğumuza teşekkür ediyorum