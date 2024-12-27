İSTANBUL 8°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Aralık 2024 Cuma / 26 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,2308
  • EURO
    36,7473
  • ALTIN
    2974.11
  • BIST100
    10012.3
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmet Akif Ersoy'u vefatının 88'nci yılında andı
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmet Akif Ersoy'u vefatının 88'nci yılında andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'u vefatının 88'inci yıl dönümünde rahmet ve minnetle yad ettiğini bildirdi.

27 Aralık 2024 Cuma 12:22 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmet Akif Ersoy'u vefatının 88'nci yılında andı
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından, Mehmet Akif Ersoy'u anma mesajı yayımladı.

Erdoğan, mesajında "İstiklal Marşı gibi abidevi bir şiirle milletimizin şahsiyetini ve haysiyetini ebedîleştiren, bütün insanlığın vicdanına Safahat'ıyla tercüman olan Mehmet Akif Ersoy'u vefatının 88'inci yıl dönümünde rahmetle, minnetle yad ediyorum. 63 yıllık çileli hayatının çoğu sürgünle, zorlukla ve mücadeleyle geçen merhum Akif; yaşantısıyla, duruşuyla, dirayetli kişiliği, derin ilmi ve örnek ahlakıyla İstiklal Şairi sıfatını ziyadesiyle hak eden abidevi bir karakterdir." ifadelerini kullandı.

Ersoy'un, inandığı gibi yaşamaktan, yaşadığı gibi yazmaktan hiç vazgeçmediğini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti;

Hayatını şiirine, şiirini de hayatına nakşetmiş büyük bir usta olan Akif'te olmayan hiçbir duygu onun eserlerine girmemiş, gönül imbiğinden geçirmediği hiçbir sözü sarf etmemiştir. Mehmet Akif Ersoy, kalemiyle doğruluk ve cesaret timsaliydi. İnandığı değerler uğrunda bedel ödemekten asla çekinmeyen Mehmet Akif Ersoy, hissiyatıyla birlikte milletin hayallerine de tercüman olmuştur.

Merhum Akif, varlık-yokluk mücadelemizin ruhunu ve fikrî cephesini inşa eden en önemli münevverlerimizdendir. Ebedi âleme irtihalinin yıl dönümünde Millî Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u hürmet, rahmet ve minnetle yâd ediyor, vatandaşlarımızı en kalbî duygularımla selamlıyorum.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.