İSTANBUL 27°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Eylül 2025 Çarşamba / 25 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,3003
  • EURO
    48,9469
  • ALTIN
    4874.09
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Menderes ve arkadaşlarını andı
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Menderes ve arkadaşlarını andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adnan Menderes ve arkadaşlarının idamlarının 64. yılına ilişkin bir mesaj yayımladı.

HABER MERKEZİ17 Eylül 2025 Çarşamba 10:18 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Menderes ve arkadaşlarını andı
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Başbakan Adnan Menderes ile Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın idam edilmelerinin yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Erdoğan mesajında, "Demokrasi, hukuk ve adaletin ayaklar altına alındığı utanç verici 27 Mayıs darbesinin cunta mahkemesi tarafından haksız şekilde idama mahkûm edilen Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı, katledilişlerinin 64'üncü yılında rahmetle, hürmetle yâd ediyorum." ifadesini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Soykırımcı İsrail, Mahna Kulesi'ni bombaladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.