Cumhurbaşkanı Erdoğan, Menderes ve arkadaşlarını andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Başbakan Adnan Menderes ile Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın idam edilmelerinin yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Erdoğan mesajında, "Demokrasi, hukuk ve adaletin ayaklar altına alındığı utanç verici 27 Mayıs darbesinin cunta mahkemesi tarafından haksız şekilde idama mahkûm edilen Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı, katledilişlerinin 64'üncü yılında rahmetle, hürmetle yâd ediyorum." ifadesini kullandı.