Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mesele Tayyip Erdoğan değil, doğrudan Türkiye'dir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokat mitinginde halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından bazı satırbaşları:

Tokat, bizim demokrasi ve kalkınma yolculuğumuz yanında oldu.

Bugün katılım 45 bin. Maşallah. Tokatlı kardeşlerimiz bir kez daha vesayet heveslilerine derslerini vermiştir. İnşallah 31 Mart'ta Tokat milli irade bayrağını en yukarı dikerek kendine yakışanı yapacaktır. Tokat'ta çıkacak sonuçla sadece yerel yöneticileri seçmeyecek tüm dünyaya önemli bir mesaj vereceksiniz. Ben sizden bir şey daha isteyeceğim.

İstanbul'da Tokat nüfusu fazla. İstanbul'daki hemşehrilerinizi arayarak Murat kardeşime destek isteyeceksiniz. İstanbullu kardeşlerimizi CHP zulmünden kurtaracağız. Aynı şekilde Ankara'da da. CHP zihniyeti yerini hep vesayet ve darbe safında belirlediği için siyasi muhalefet tarafı boş kaldı.

Ben size inanıyorum. Kale içeriden fethedilir. Kale içinde kimler var. Kadınlar var.

"MESELE ERDOĞAN DEĞİL TÜRKİYE VE TÜRK MİLLETİ"

Türkiye'nin tökezlemesini pusuda bekleyenler var. Akıl ve vicdan sahibi herkes biliyor ki mesele Tayyip Erdoğan, AK Parti değil, mesele doğrudan Türkiye ve Türk milleti. Ülkemizin bu müstesna duruşundan rahatsız olanlar var. Bunu yüzümüze söyleyen batılı devlet adamları oldu.

Tüm ecdadının övgüyle bahsettiği Tokat budur. 900 yıldır görebileceğiniz Tokat budur. İnşallah 31 Mart'ta milli irade bayramını Ramazan bayramından önce kutlayacağız.

Birileri 31 Mart seçimine neden bu kadar önem verdiğimizi soruyor. En az 50 ilde miting yapma hedefi ile yola çıktık. Bizim siyasetimizin merkezinde milletimiz var. Şehirlerimize gitmek bizi yormaz. Tam tersi enerji verir, moral verir. Tokat'tan İstanbul'a Ankara'ya selamlar gönderelim. Buradan Çorum'a geçiyoruz. Daha nice güzel günlerde birlikte olacağız. Çorum'da da Ankara'ya İstanbul'a mesajlar isteyeceğiz.

Sırf 3-5 belediye fazla almak uğruna DEM'le girdikleri ittifaka kimlerin koçluk ettiğini görüyorsunuz, değil mi? Talimat nereden geliyor, Kandil'den.

Örgüt militanları tarafından tokatlanan siyasetçilerle particilik, belediyecilik yapılamaz. CHP'nin böyle bir partiyle yol yürüme hesabı anlaşılır değil. 14-28 Mayıs'ın tamamlayıcısı olacak 31 Mart'tan sonra ülkemiz, bu çorak ve çarpık muhalefet anlayışının tasfiyesine şahitlik edecektir.

Ülkemizi 21 yılda 3 kat nasıl büyüttüysek 2 kat daha büyüterek en büyük 10 ekonomi arasına çıkartacağız.

Fiyat istikrarını sağlamadan maaş zamlarının nasıl eridiğini en iyi sizler biliyorsunuz. İnşallah yılın 2. yarısından itibaren enflasyonun düşmeye başladığını göreceksiniz.

Emeklilerin yaşadığı sıkıntının farkındayız. Bir defaya mahsus 5 bin lira ödenmesinden yüzde 50 maaş zammına, banka promosyonuna kadar elimizden geleni yapıyoruz. Kamu bankalarımız maaş tutarına göre promosyonu 8-12 bin liraya yükseltti. İkramiyeleri 2-5 Nisan tarihleri arasında hesaplara yatırıyoruz. Yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonun düşmeye başladığını göreceğiz. Önümüzdeki yıldan itibaren çalışanlarımızın ve emeklilerimizin alım gücünü yukarı çıkaracağımıza inanıyoruz. Yeter ki biz aramıza kimseyi sokmayalım.

Son 21 yılda Tokat'a 93 milyarı aşkın kamu yatırımı yaptık.