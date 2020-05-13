Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Dayanışma Kampanyası'na yüzüğünü gönderen vatandaşla görüştü

AA 13 Mayıs 2020 Çarşamba 01:05 - Güncelleme: 13 Mayıs 2020 Çarşamba 01:14

Erdoğan, Twitter hesabından görüşmeye dair yaptığı paylaşımda, desteklerinden ötürü Öksüz'e teşekkür etti.

Erdoğan telefon görüşmesinde, "Cumhurbaşkanına yüzük gönderiyorsun, mektup gönderiyorsun, bunun karşılığında sizi telefonla aramayayım mı? Hiç ağlamaya gerek yok. Sizin bu kadirşinaslığınızı bizim de unutmamız mümkün değil. Her şeyden önce Kahramanmaraş'ı biliriz. Edeleri biliriz." ifadelerini kullandı.

Görüşmede Öksüz'ün eşi ve çocukları hakkında bilgi alan Erdoğan, Öksüz ailesinden kendisine dua etmelerini istedi.

Öksüz yüzüğüyle beraber Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben gönderdiği mektupta, "Bizler 15 Temmuz'da vatanımız için nasıl bir ve beraber olduysak bugün de hastalık sebebiyle mağdur olan kardeşlerimizin yanında bir ve beraber olmalıyız. Maddi varlığım olarak bir tek yüzüğüm var. Onu da çorbada benim de tuzum olsun diyerek bu hayır kampanyasına gönderiyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Bugün bizlere mektup yazan ve Millî Dayanışma Kampanyası’na destek için yüzüğünü gönderen Mukadder hanımla görüştük. Mukadder hanımın ve milletimizin her bir ferdinin bu kadirşinaslığını unutmak mümkün mü?..



Bu aziz millete hizmet etmeyi bizlere nasip eden Allah’a hamdolsun. pic.twitter.com/P5Ko2pm6aB — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 12, 2020



