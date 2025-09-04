İSTANBUL 29°C / 22°C
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan milli takımı tebrik etti: TFF Başkanı ile gülümseten diyalog

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında deplasmanda Gürcistan'ı 3-2 mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nı kutladı. Milli takımın kaptanı Hakan Çalhanoğlu ve teknik direktör Vincenzo Montella'ya tebriklerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TFF Başkanı Hacıosmaoğlu ile arasındaki diyalog yüzleri güldürdü.

HABER MERKEZİ/AA4 Eylül 2025 Perşembe 22:41 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan milli takımı tebrik etti: TFF Başkanı ile gülümseten diyalog
ABONE OL

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın telefonundan görüşme gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli takımın kaptanı Hakan Çalhanoğlu ve teknik direktör Vincenzo Montella'ya tebriklerini iletti.

"TÜM ARKADAŞLARIN GÖZLERİNDEN ÖPÜYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hakan Çalhanoğlu'yla yaptığı sohbette tüm oyunculara tebriklerini ileterek "Arkadaşların gözlerinden öpüyorum" dedi.

"BİZ SENİN YOLUNDA YÜRÜYORUZ"

Çalhanoğlu'nun yanı sıra TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı sohbeti yüzleri güldürdü. Hacıosmanoğlu, "Sizin yolunuzdan yürüyoruz Sayın Cumhurbaşkanım. Siz kolay olan hiçbir şeyi seçmediniz biz de zor olanı yapıyoruz. Allah nasip ederse İspanya'da da sizi mutlu edeceğiz" ifadelerini kullandı.

