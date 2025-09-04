Cumhurbaşkanı Erdoğan milli takımı tebrik etti: TFF Başkanı ile gülümseten diyalog

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın telefonundan görüşme gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli takımın kaptanı Hakan Çalhanoğlu ve teknik direktör Vincenzo Montella'ya tebriklerini iletti.

"TÜM ARKADAŞLARIN GÖZLERİNDEN ÖPÜYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hakan Çalhanoğlu'yla yaptığı sohbette tüm oyunculara tebriklerini ileterek "Arkadaşların gözlerinden öpüyorum" dedi.

"BİZ SENİN YOLUNDA YÜRÜYORUZ"

Çalhanoğlu'nun yanı sıra TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı sohbeti yüzleri güldürdü. Hacıosmanoğlu, "Sizin yolunuzdan yürüyoruz Sayın Cumhurbaşkanım. Siz kolay olan hiçbir şeyi seçmediniz biz de zor olanı yapıyoruz. Allah nasip ederse İspanya'da da sizi mutlu edeceğiz" ifadelerini kullandı.