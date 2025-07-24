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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mirziyoyev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Özbekistan arasında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği seviyesindeki ilişkileri geliştirmek için adımlar atmayı sürdüreceklerini belirtti.

HABER MERKEZİ24 Temmuz 2025 Perşembe 14:44 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mirziyoyev ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, görüşmeye ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:

Görüşmede Türkiye ile Özbekistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Özbekistan arasında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği seviyesindeki ilişkileri geliştirmek için adımlar atmayı sürdüreceklerini belirtti.

Görüşmede Cumhurbaşkanımız, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in doğum gününü de tebrik etti.

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