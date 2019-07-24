Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mirziyoyev ile telefonda görüştü
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile telefonda bir görüşme yaptı
- AA
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ve Mirziyoyev, bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.
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