Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mirziyoyev'i karşıladı

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiriyor.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'i taşıyan uçak Ankara'ya indi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve eşi Ziroat Mirziyoyev'i Esenboğa Havalimanı'nda karşıladı.

İki lider Türkiye-Özbekistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin dördüncü toplantısını icra edecek. Toplantıda ikili iş birliğinin daha da güçlendirilmesi için atılacak adımlar ayrıntılı şekilde değerlendirilecek.

İki liderin baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından basın toplantısında açıklama yapması da bekleniyor.