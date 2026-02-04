İSTANBUL 13°C / 6°C
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'a doğru yola çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere geldiği Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki temaslarını tamamlayarak Mısır'a gitti.

4 Şubat 2026 Çarşamba 10:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'a doğru yola çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Riyad Kral Halid Uluslararası Havalimanı'ndan "TUR" uçağıyla Mısır'ın başkenti Kahire'ye hareket etti.

Enerji ve savunma sanayi masada

Havalimanında Erdoğan'ı, Riyad Emiri Prens Faisal bin Bandar Al Saud, Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Fahad bin Assad Abualnasr ile Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Emrullah İşler ve eşi Ayşenur İşler uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile bazı yetkililer de Suudi Arabistan'dan ayrıldı.

Tam 2 milyar dolarlık yeni anlaşma

