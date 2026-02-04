İSTANBUL 13°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Şubat 2026 Çarşamba / 17 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,5121
  • EURO
    51,481
  • ALTIN
    7036.46
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'da! Önemli anlaşmalar imzalanacak
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'da! Önemli anlaşmalar imzalanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyaret için geldiği Mısır'ın başkenti Kahire'de, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından resmi törenle karşılandı. Karşılama töreninin ardından Erdoğan, Sisi ile bir araya geldi.

AA4 Şubat 2026 Çarşamba 13:45 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'da! Önemli anlaşmalar imzalanacak
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için geldiği Mısır'ın başkenti Kahire'de, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Al-İttihadiye Sarayı'na gelişinde aracından inerken Sisi karşıladı.

Erdoğan ve Sisi'nin tören alanındaki yerlerini almasının ardından top atışı gerçekleştirildi ve iki ülke milli marşları çalındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sisi daha sonra tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi. Heyetlerin takdiminin ardından Sisi ve Erdoğan baş başa görüşmeye geçti.

Baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından iki ülke lideri anlaşmaların imza törenine katılacak, açıklamalarda bulunacak.

SİSİ İLE BİR ARAYA GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan , resmi ziyaret için geldiği Mısır'ın başkenti Kahire'de, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya geldi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN HEYETLER ARASI GÖRÜŞMEYE KATILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için geldiği Mısır'ın başkenti Kahire'de, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile heyetler arası görüşmeye katıldı.

  • Erdoğan ziyaret
  • Kahire
  • TUR uçak

ÖNERİLEN VİDEO

Esenler'de metro raydan çıktı: Yolcular tahliye edildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.