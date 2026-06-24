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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moritanyalı mevkidaşı Ghazouani ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Ould Şeyh El Ghazouani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Moritanya ikili ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

HABER MERKEZİ24 Haziran 2026 Çarşamba 21:08 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moritanyalı mevkidaşı Ghazouani ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Moritanya Cumhurbaşkanı El Ghazouani arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde, Türkiye-Moritanya ikili ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Moritanya arasında ticaret, tarım, balıkçılık, güvenlik ve savunma sanayii başta olmak üzere birçok alanda somut adımlar atarak, ilişkilere ivme kazandırabileceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülkenin önümüzdeki süreçte uluslararası platformlardaki dayanışmasını artırmak için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

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