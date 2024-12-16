Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Yüzyılı'nın Emektarları Programı'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

Türkiye Yüzyılı'nın Emektarları Programı vesilesiyle emeklilerimizle bir araya gelmenin, hasret gidermenin bahtiyarlığı içerisindeyim. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne, milletin evine, bu gazi mekâna hepiniz hoş geldiniz diyorum.

Emekliler ülkemizin bugününde önemli paya sahip. Emeklilerimizi yük görmedik

16 milyonu aşkın emeklimizi temsilen burada bulunan siz kardeşlerimiz yıllar yılı döktüğünüz alın teriyle ülkemizin bu günkü noktalara ulaşmasında büyük pay sahibisiniz.

Aile yapımızın korunmasında, milli ve manevi değerlerimizin muhafaza edilmesinde genç nesillere örnek oldunuz, rehberlik ettiniz sevgi ve şefkatle gençlerimizin elinden tuttunuz.

Sizlere olan vefa borcumuzu layıkıyla ödeyebilmek için göreve geldiğimiz günden itibaren yoğun ve samimi bir gayret içindeyiz. 2002 yılında emekli sayımız 6,5 milyondu, bugün ise 16,6 milyon emeklimiz var

Sizlerin de bildiği üzere 2024 yılını 'Emekliler Yılı' ilan ederek 'Türkiye Yüzyılı'nın emektarlarına verdiğimiz önemi gösterdik.

22 yıldır yanımızda olan ülkesine ve milletine hizmet için saçlarını ağırtan emeklilerimize bir vefa borcu olarak gördük. Emekli vatandaşlarımızın temel haklarını kullanmaktan yoksun bırakıldığı sağlık ve ulaşım imkanlarından faydalanamadığı günler çok şükür geride kaldı.

Emeklilerimize banka promosyonu ödenmesini sağladık. Bayram ikramiyeleriyle emeklilerimizin evlatlarıyla, torunlarıyla, aileleriyle paylaştıkları bayram sevinçlerine ortak olduk

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da emeklilerimizi desteklemeyi, onlarla birlikte yol yürümeyi güçlü bir şekilde sürdüreceğiz

Gayemiz, geride hayırla yâd edilecek eserler ve örnek bir siyasi miras bırakmaktır. Atalarımızın dediği gibi, 'Mahkeme Kadı'ya mülk değil' bulunduğumuz makamlar da bize mülk değil.

Yarın arkamızdan 'Bir Tayyip Erdoğan vardı, dürüst adamdı, ahlaklı adamdı, mert adamdı, vicdanlı merhametli adamdı, milletine ve memleketine çok sevdalı bir adamdı, Allah ondan razı olsun' denilmesi bizim en büyük arzumuzdur, duamızdır.

Biz seçim döneminde de emeklilerimizle hep ruberu konuştuk. Gönül diliyle konuştuk. Emeklilerimize karşı daima dürüst olduk. Vaat yarışına girmek yerine muhalefetin bol keseden verdiği sözlerin hiçbir geçerliliğinin olmayacağını o zaman da dilimiz döndüğünce anlattık

Muhalefet emeklilerimize verdiği sözleri unuttu. Vaatlerinin üzerine kalın bir sünger çektiler. Bırakın sözlerini tutmayı SGK'ya olan borçlarını ödemiyorlar. Karanlık paralarla kule dikmeye gelince paraları var. Şişirilmiş faturalarla yandaşlarını zengin etmeye paraları var

Seçim meydanlarında başka göreve gelince çok başka davrananlardan siyasetçi olmaz. Bunlardan ülkeye hayır da gelmez. Ülkemizin bu siyasetçi profilinden bu umut sömürüsünden eninde sonunda ama mutlaka kurtulacağına inanıyorum

Kusura bakmasın ama ana muhalefet partisi genel başkanının, fotoğrafın tamamını ortaya koymadan yaptığı her hesap eksiktir, çarpıtmadır, milleti açıkça kandırmaya çalışmaktır. Biz de buna müsaade etmeyiz