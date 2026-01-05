İSTANBUL 16°C / 11°C
  Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi açıkladı... Öğrenci burs miktarı artırıldı
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi açıkladı... Öğrenci burs miktarı artırıldı

Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, (Burs ve kredi) 'Yüzde 33 artışla lisans öğrencilerimizde 4 bin liraya, yüksek lisansta 8 bin liraya, doktora öğrencilerimizde 12 bin liraya yükseltiyoruz' dedi.

IHA5 Ocak 2026 Pazartesi 21:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi açıkladı... Öğrenci burs miktarı artırıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından 2026 yılı GSB burs ve öğrenim kredisi rakamlarını yüzde 33 oranında yükselttiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversite öğrencilerine yönelik yaptığı açıklamada, lisans öğrencilerine 4 bin TL, yüksek lisans öğrencilerine 8 bin TL, doktora öğrencilerine ise 12 bin TL burs/kredi ödeneceğini söyledi. Yükseltilen burs/krediler, 6 Ocak itibarıyla öğrencilerin hesabına yatmaya başlayacak. Ocak ayının 6'sı ile 10'u arasında öğrencinin T.C. kimlik numarasının son rakamına göre bankaya yatırılacak zamlı burs/krediler, bu tarihlerden itibaren Ziraat Bankası hesabı üzerinden kullanılabilecek.

