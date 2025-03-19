Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi duyurdu! 1 milyar dolar hibe desteği verilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çiftçiler ile İftar Programı'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

Bu mübarek ayda tutulan oruçların, yapılan ibadetlerin edilen duaların milletimizin yanı sıra Gazzeli, Suriyeli ve Yemenli mazlumlar başta olmak üzere tüm Müslümanların birliğine beraberliğine, zulümden kurtuluşuna vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum

15 Temmuz'da çiftçiler en ön safta yer aldı. 15 Temmuz'da darbecileri engellemek için mahsulünü ateşe veren çiftçilerimizin fedakarlığını unutmayacağız

85 milyonun huzuru için gayret gösteriyoruz

Verimli ve kaliteli üretimin artması için son 22 yılda reel rakamlarla 2 trilyon 70 milyar lira tarım desteği verdik. 2025 yılında şuana kadar 24 milyar lira ödeme yaptık

Hem tarıma hem de yaz kış demeden üretim yapan çiftçi kardeşlerimize hak ettiği değeri vermenin çabasındayız.

Güneş balçıkla sıvanmaz. Yalan ne kadar büyük olursa olsun hakikat güneşini kapatamaz. Muhalefetin çarpıtmalardan medet umarak perdelemeye çalıştığı tarım sektörümüzün gerçekleri bunlardır

'Tarım bitti' iftirası atılan Türkiye, bugün tarımsal hasılada Avrupa'da lider, dünyada ise 8. sıradadır

Üretimdeki tüm bu başarılarla birlikte tarım orman sektörümüz geçen yıl Türkiye ortalamasının da üzerinde büyüme gerçekleştirdi

Sağlıklı ve güvenilir gıda denetimleri yanında fahiş fiyatla mücadelemiz de hız kesmeden sürüyor

Vatandaşın helal lokmasına göz dikenlerin heveslerini Allah'ın izniyle kursaklarında bırakmaya devam edeceğiz

Bu seneden itibaren 5 yıl boyunca tarımın çeşitli alanlarında kullanılmak üzere 1 milyar dolar yeni kaynak çiftçilere hibe olarak verilecektir.