Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 81 ilde sosyal konutlar inşa edeceğini ifade eden Erdoğan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Çevre Bakanlığımız eliyle 81 ilimizin tamamında 500 bin sosyal konut inşa etmek için düğmeye basıyoruz. Bu projemizde de şehit ve gazilerimiz, emeklilerimiz, gençlerimiz, 3 çocuğu olan ailelerimize özel kontenjan ayıracağız. İlk kez kiralık konut uygulamasını TOKİ eliyle hayata geçireceğiz. "

"Vatandaşlarımız uygun şartlarla kiralayacak, dar gelirli ailelerimiz inşallah rahatlayacak. Vatandaşlarımızın konuta ulaşımını çok daha uygun maliyetlerle kolaylaştırmış olacağız. Projemizin detaylarını önümüzdeki günlerde yapacağımız tanıtım programında milletimizle paylaşacağız."