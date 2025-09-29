"Çevre Bakanlığımız eliyle 81 ilimizin tamamında 500 bin sosyal konut inşa etmek için düğmeye basıyoruz. Bu projemizde de şehit ve gazilerimiz, emeklilerimiz, gençlerimiz, 3 çocuğu olan ailelerimize özel kontenjan ayıracağız. İlk kez kiralık konut uygulamasını TOKİ eliyle hayata geçireceğiz. ""DAR GELİRLİ AİLELERİMİZ RAHATLAYACAK"
"Vatandaşlarımız uygun şartlarla kiralayacak, dar gelirli ailelerimiz inşallah rahatlayacak. Vatandaşlarımızın konuta ulaşımını çok daha uygun maliyetlerle kolaylaştırmış olacağız. Projemizin detaylarını önümüzdeki günlerde yapacağımız tanıtım programında milletimizle paylaşacağız."