29 Eylül 2025 Pazartesi
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, müjdeyi duyurdu... 81 ile 500 bin sosyal konut
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, müjdeyi duyurdu... 81 ile 500 bin sosyal konut

Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada 81 ilin tamamında 500 bin sosyal konut yapılacağını müjdeleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bu projemizde de şehit ve gazilerimiz, emeklilerimiz, gençlerimiz, 3 çocuğu olan ailelerimize özel kontenjan ayıracağız.' dedi.

29 Eylül 2025 Pazartesi 20:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan, müjdeyi duyurdu... 81 ile 500 bin sosyal konut
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 81 ilde sosyal konutlar inşa edeceğini ifade eden Erdoğan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Çevre Bakanlığımız eliyle 81 ilimizin tamamında 500 bin sosyal konut inşa etmek için düğmeye basıyoruz. Bu projemizde de şehit ve gazilerimiz, emeklilerimiz, gençlerimiz, 3 çocuğu olan ailelerimize özel kontenjan ayıracağız. İlk kez kiralık konut uygulamasını TOKİ eliyle hayata geçireceğiz. "

"DAR GELİRLİ AİLELERİMİZ RAHATLAYACAK"

"Vatandaşlarımız uygun şartlarla kiralayacak, dar gelirli ailelerimiz inşallah rahatlayacak. Vatandaşlarımızın konuta ulaşımını çok daha uygun maliyetlerle kolaylaştırmış olacağız. Projemizin detaylarını önümüzdeki günlerde yapacağımız tanıtım programında milletimizle paylaşacağız."

