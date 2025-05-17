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Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: 75 milyar metreküplük yeni doğalgaz keşfettik

İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Göktepe-3 kuyusunda 75 milyar metreküplük yeni doğalgaz keşfi yaptık. Bu miktarla konutlarımızın ihtiyacını yaklaşık 3 buçuk yıl boyunca tek başımıza karşılayacağız. Doğalgaz keşfinin ekonomik değeri 30 milyar dolardır.' dedi.

AA17 Mayıs 2025 Cumartesi 13:48 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: 75 milyar metreküplük yeni doğalgaz keşfettik
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

İstanbul'u modern sağlık tesisleriyle donatmaya devam ediyoruz.

İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanemiz toplam 102 bin 500 metrekare kapalı alana sahip. 6'sı yoğun bakım olmak üzere toplam 705 yatak bulunuyor. Hastanemizde 88 poliklinik odamız mevcut.

2002 yılında iktidar sorumluluğunu yüklenirken ülkemizi dört sütun üzerinde yükselteceğimizin sözünü vermiştik. Bunların da eğitim, sağlık, güvenlik ve adalet olduğunu ifade etmiştik. Bugün geriye baktığımızda milletimize verdiğimiz sözleri tutmuş olmamızın bahtiyarlığını yaşıyoruz.

Eskiden vatandaşlarımız yurt dışına sağlık hizmeti almaya gidiyordu. Şu anda ise yurt dışından hatta dünyanın en zengin ülkelerinden milyonlarca kişi sağlık hizmeti almak için Türkiye'ye geliyor.

Akkuyu Nükleer Enerji Santrali projemizle ülkemizi farklı bir lige taşıdık.

(Hastanelerde) Kamu olarak, yıl sonuna toplam 10 bin 582 yatağı daha inşallah İstanbulluların istifadesine sunacağız.

30 MİLYAR DOLARLIK YENİ KEŞİF!

Sahada 75 milyar metreküplük yeni doğalgaz keşfi yaptık. Bu miktarla konutlarımızın ihtiyacını yaklaşık 3,5 yıl boyunca tek başına karşılayacağız.

7. nesil sondaj gemimiz Abdülhamid Han ile Göktepe-3 kuyusunda 27 Mart'ta başlayan çalışmalarımız dün itibarıyla tamamlandı.

Enerjide tam bağımsız Türkiye hedefimize ulaşana kadar durmadan, dinlenmeden, eleştirilere ve engellere aldırmadan yola devam edeceğiz.

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