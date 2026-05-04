Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olacağını açıkladı — 24 TV (@yirmidorttv) May 4, 2026

Kurban Bayramı tatiline ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tatil takvimini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı tatili konusunda resmi tatillere bir gün daha eklenerek 9 gün olduğunu duyurdu.