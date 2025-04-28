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  • Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi... 1381 engelli öğretmen atanacak
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Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi... 1381 engelli öğretmen atanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nda engelli öğretmen atamasına ilişkin müjde verdi. 1381 öğretmen atanacağı müjdesinin ardından atamanın detaylarına yönelik Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

AA28 Nisan 2025 Pazartesi 21:43 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi... 1381 engelli öğretmen atanacak
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Bakan Tekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından millete sesleniş konuşmasında açıkladığı 1381 engelli öğretmen atamasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu müjdesini milletle paylaşmaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirten Tekin, şunları kaydetti:

"Çarşamba günü 1381 engelli öğretmenimizi eğitim ailemizin bir parçası olarak aramıza katıyoruz. Azimleriyle, inançlarıyla ve güçlü duruşlarıyla geleceğimize ışık tutacak kıymetli öğretmenlerimize şimdiden başarılar diliyorum. Maarif ailemize hayırlı, uğurlu olsun."

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