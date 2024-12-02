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Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Genelgeyi yakında yayınlayacağız

Engelsiz Türkiye Programı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Buradan bir müjdeyi tüm engellilerimize paylaşmak istiyorum. Engelli kardeşlerimizin dijital temelli hizmetlere daha kolay ulaşabilmeleri amacıyla Web Siteleri ve Mobil Uygulamaların Erişilebilirliği Genelgesi'ni inşallah yakın zamanda yayınlayacağız. 0-8 yaş arası özel gereksinimli evlatlarımızın ihtiyaçları için Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Sistemimizi yıl bitmeden pilot olarak hayata geçireceğiz.' dedi.

2 Aralık 2024 Pazartesi 14:35 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen Engelsiz Türkiye Programı'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında satır başları şöyle;

* Değerli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Ülkemizin ve dünyanın dört bir yanındaki tüm engelli kardeşlerimizin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutluyorum. Tüm engelli vatandaşlarımıza sevgilerimi iletiyorum.

* 3 Aralık Dünya Engelliler Günü, engellilerin sorunlarıyla ilgili farkındalığın artmasına vesile teşkil ediyor. Engelli kardeşlerimizle ilgili ne kadar farkındalık oluşturabilirsek bu süreçte o kadar fazla yol alabiliriz.

* Hep beraber engelli kardeşlerimizin gündemine sahip çıkmamız gerekiyor. AK Parti, 22 yıldır toplumun her kesimini bu mücadeleye dahil etmek için öncü, örnek politikalar oluşturmaya devam ediyor.

* Engellilerin sorunlarıyla ilgili farkındalığa vesile oluyoruz. Hükümet politikalarımızla engellilere sahip çıkıyoruz.

* 'İnsan insanın kurdudur' yerine 'insan insanın yurdudur' dedik ve insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla hareket ettik.

* Kalplerin kilidini açmak, iyiliğe giden yolu bulmak ve tertemiz bir mazinin taşıyıcısı olmak inan ki her millete nasip olacak bir onur değildir. Türkiye adına, Türkiye Yüzyılı'nın inşası adına çok büyük bir kazanımdır.

* Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sahibi millettir. Köken, inanç, mezhep, meşrep ayırmaksızın milletimizin tüm fertleri devletimizin nazarında aynı derecede hizmete ve hürmete layıktır.

* Türk beklenendir, yolu gözlenendir tespitinin güçlü bir hakikat olduğuna pek çok yerde şahitlik edersiniz. Yurt dışı ziyaretlerinde defalarca şahitlik ettik.

* Bir vakıf medeniyeti olan Osmanlı'da engellilere dönük hizmet ve faaliyetler, devletin siyasetinde önemli bir yer tutmuştur. Engellilerin, Osmanlı devletinin farklı kademelerinde mühim vazifeler üstlendiği göz ardı edilen gerçektir.

* Milletimizin tüm fertleri devletimizin nazarında aynı derecede hizmete ve hürmete layıktır. Tek parti faşizmi ve darbe dönemlerindeki gibi vatandaş ayrımını asla tasvip etmiyoruz.

* Engelli vatandaşlarımıza yönelik adaletsizliklerin ortadan kaldırılmasını devletimizin asli vazifesi olarak görüyoruz.

* Biz engelli vatandaşlarımızla güçlüyüz ve 21. Yüzyılı, Türkiye Yüzyılı yapma hedefine gide yolda engellilerimizle kol kolayız, omuz omuzayız.

* 2008'de BM engellilerin haklarına ilişkin sözleşmeyi imzalayan ilk ülkelerden biri olduk. Erişilebilirlik ilkesini kendimize rehber edindik

* Buradan bir müjdeyi tüm engellilerimize paylaşmak istiyorum. Engelli kardeşlerimizin dijital temelli hizmetlere daha kolay ulaşabilmeleri amacıyla web siteleri ve mobil uygulamaların erişilebilirliği genelgesini inşallah yakın zamanda yayınlayacağız.

* Bugüne kadar yaklaşık 1,5 milyar liralık seyahat gelir desteği ödemesi gerçekleştirdik. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı ile kamuda engelli memur atamalarının önünü yine biz açtık.

* 0-8 yaş aralığındaki özel gereksinimli evlatlarımızın ihtiyaç duydukları hizmetleri alabilmeleri için Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Sistemimizi yıl bitmeden pilot olarak hayata geçireceğiz.

* Engelli kardeşlerimizin hayatın her safhasında daha fazla görünür olmaları için çalışmalarımıza devam edeceğiz.

* Tüm engelli kardeşlerimizin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü tekrardan tebrik ediyorum. Sizleri sevgiyle saygıyla selamlıyorum.

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