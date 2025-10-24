İSTANBUL 25°C / 17°C
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi... Kütahya'da yüzyılın sosyal konut atağı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı “Yüzyılın Konut Projesi-500 Bin Sosyal Konut Hamlesi” kapsamında Kütahya'da 3 bin 592 yeni konut inşa edilecek. Kentin tüm ilçelerinde modern ve güvenli yaşam alanları oluşturulacak.

IHA24 Ekim 2025 Cuma 20:59 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan "Yüzyılın Konut Projesi-500 Bin Sosyal Konut Hamlesi" kapsamında, Kütahya'da toplam 3 bin 592 yeni konutun inşa edileceği bildirildi.

AK Parti Kütahya milletvekilleri Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir, yaptıkları ortak basın açıklamasında, AK Parti hükümetleri döneminde, Kütahya'nın tüm ilçe ve beldelerinde TOKİ eliyle gerçekleştirilen yatırımlarla binlerce ailenin modern ve güvenli konutlara kavuştuğunu, yeni projeyle birlikte Kütahya'nın Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda büyümeye ve gelişmeye devam edeceğini belirtti.

"PROJE KAPSAMINDA YAPILACAK KONUTLAR"

Proje kapmasında Kütahya merkezde bin 174, Seyitömer'de 47, Tavşanlı'da 575, Kuruçay'da 47, Tepecik'te 47, Tunçbilek'te 47, Simav'da 250, Akdağ'da 47, Demirci'de 47, Çitgöl'de 47, Naşa'da 47, Kuşu'da 47, Gediz'de 200, Eskigediz'de 47, Gökler'de 47, Yenikent'te 47, Emet'te 96, Altıntaş'ta 200, Aslanapa'da 96, Çavdarhisar'da 70, Domaniç'te 70, Çukurca'da 47, Hisarcık'ta 63, Şaphane 70, Pazarlar'da 70 ve Dumlupınar'da 47 konut yapılacak.

Toplamda 3 bin 592 konutun hayata geçirileceği proje ile Kütahya genelinde konut altyapısının daha da güçlendirilmesi hedefleniyor. Ayrıca 2002-2025 yılları arasında kentte 14 bin 94 konutun tamamlandığı, 2 bin 452 konutun yapımının sürdüğü ve 2025 yılında 3 bin 592 yeni konutun daha ekleneceği bildirildi.

