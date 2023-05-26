Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Nasıl olsa öndeyiz' duygusunun bizi rehavete sürüklemesine izin veremeyiz

Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları Başkanlığınca İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Kadınların Türkiye'si İstanbul Buluşması"ndaki konuşmasında, katılımcıları ve Türkiye'deki tüm kadınları selamlarken, programda emeği geçenlere teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cennetin ayakları altına serildiği gül yüzlü annelere, terör örgütünün zorla dağa kaçırdığı çocuklarına kavuşmak için aylarca nöbet tutan Diyarbakır annelerine saygılarını iletti.

Partisinin kadın kolları teşkilatına, "Salonlardan sokaklara taşan şu coşkunuz için teşekkür ediyorum. Dayanışmanız, ahde vefanız için en kalbi şükranlarımı sunuyorum." diyen Erdoğan, 14 Mayıs'ta kendisine ve Cumhur İttifakı'nı verdikleri destek için teşekkür etti.

TBMM'de Cumhur İttifakı olarak 323 milletvekili ile çoğunluğu elde ettiklerini belirten Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Böylece seçimlerin Meclis boyutuyla sınavını alnımızın akıyla verdik. Cumhurbaşkanlığında da yüzde 49,52 oy oranıyla ilk turu rakibimizden yaklaşık 5 puan önde bitirdik. 27 milyondan fazla insanımızın teveccühüne mazhar olduk. Şimdi önümüzde seçimlerin en kritik aşaması var. Cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turu için sadece bir gün kaldı. Bu pazar bir kez daha sandıklara gidecek, belki de hayatımızın en önemli tercihlerinden birini yapacağız. Sadece kendimizle ilgili değil, ülkemizin ve evlatlarımızın geleceğine dair de çok mühim bir karar vereceğiz. Bizi siz hanım kardeşlerimiz gibi milletimiz gibi tüm dünya biliyor, tanıyor. Afrika'dan Asya'ya, Balkanlar'dan Türk Cumhuriyetlerine, kalbi bizimle olan 100 milyonlarca kardeşimiz biliyor. Sadece söylemlerimizde değil, hizmet ve eserlerimizle de aziz milletimizin huzurundayız."

- "HİÇBİR AYRIM YAPMADAN MAZLUM VE MAĞDURLARA SAHİP ÇIKTIK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatanın istiklal ve istikbali uğruna verdikleri mücadeleyle milletin huzurunda bulunduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Hiçbir ayrım yapmadan mazlum ve mağdurlara sahip çıkışımızla milletimizin huzurundayız. Türkiye'ye son 20 yılda kazandırdığımız nice eserle tanıştırdığımız nice başarıyla milletimizin huzurundayız. Elbette her kul gibi yapmak isteyip de yapamadıklarımızla eksiklerimizle kusurlarımızla milletimizin huzurundayız. Diğer tarafta ise bürokratik kariyerine SSK'yi batırmayı, siyasi kariyerine de CHP'yi batırmayı sığdırmış bir kifayetsizlik örneği var."

Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları Başkanlığınca İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Kadınların Türkiye'si İstanbul Buluşması"ndaki konuşmasında, daha iki hafta öncesine kadar bedava ev vadettiği insanları, sırf oy vermediler diye gece yarısı kapı dışarı eden bir vicdansızlık örneği yaşandığını söyledi.

Koltuğunu korumak için Kandil'deki terör elebaşlarından, Pensilvanya'daki hainlere kadar hepsine çiçek dağıtan bir teslimiyet olduğunu aktaran Erdoğan, "Rakiplerini minder dışına atmak için şantaj, baskı, tehdit, kumpas dahi her yolu meşru gören bir ilkesizlik var. Bakanlık pazarlığı, hale bak. Toplamda yüzde biri zor bulan, böyle bir gruba 40 milletvekili dağıtan bir garip insan var. Fakat bir özelliği daha var. Nedir o? Hesap uzmanı. Bu nasıl hesap uzmanı ki yüzde bir bile olmayanlara kalkıp kendi milletvekili sayılarını neredeyse yok edecek sayıda bir oranla 40 tane milletvekilliği dağıtıyor." diye konuştu.

Erdoğan, pazar gününün çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Bu pazar inşallah benim milletim hesap uzmanlığının en güzel örneğini sandıklarda bunlara verecek. Türk siyasetinin 21 yıldır unuttuğu tüm kötülükleri 3 aya sığdırmış bir çapsızlık örneği var." ifadelerini kullandı.

- "AK PARTİ'NİN CUMHURBAŞKANLIĞINDAKİ ZAFERİYLE BU İŞİ NETİCELENDİRELİM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi isterseniz bizzat kendi ağızlarından bu zihniyetin ülkemize ve milletimize ne vaat ettiğini şöyle bir görelim." dedi.

Terör örgütü PKK'nın elebaşlarının ve bazı HDP'lilerin söylemlerinin yer aldığı videonun gösterilmesinin ardından Erdoğan, şunları dile getirdi:

"Şimdi soruyorlar delil, buyurun delil. Belge, buyurun belge. Daha ne istiyorsunuz? Şu anda ne diyor? 'Eğer Selo'nun dışarı çıkmasını istiyorsanız oyları Kılıçdaroğlu'na vereceksiniz.' Kim bu Selo? Diyarbakır'da 51 Kürt kardeşimizin ölümüne neden olan teröristtir. Şu anda Edirne'de cezasını çekiyor. Bu ülke hukuk devleti değil mi? Hukuk devleti. Hukuk devletinde sen kendini tamamen hukukun üzerine çıkartıp 'Eğer Selo'nun çıkmasını istiyorsanız, oyları bize vereceksiniz.' nasıl dersiniz? İşte bunun için Erdoğan 323 kişiyle beraber bu yola devam ederse hukuktan başka hiçbir şey tecelli etmez. Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu parti CHP ne diyor? Diyor ki 'Bırakın, general olsa ne yazar.' Halka ne diyor? 'İt sürüleri' diyen kim? İşte o da yine bir HDP'li. Ben şimdi burada merak ediyorum. Bu yargı nerede? Bu şekilde saldıran birisine karşı şu ana kadar yargı devreye girdi mi? Maalesef yargı da devreye girmedi. Ama bu onlardan değil. Farklı bir kesimden olmuş olsaydı herhalde yakasına yapışıp hemen içeri alırlardı. Niye? Gazi Mustafa Kemal'e hakaretten."

Erdoğan, bütün bunları bir düzene sokmak için karşılarındaki bu tabloyu çok iyi görmeleri gerektiğini vurgulayarak, "Pazar günü inşallah sandıkları patlatacağız hep beraber. Her zaman benim bir sözüm var. Kale içeriden fethedilir. Sizinle bu fethi yapacağız. Hatırlayın, pazartesi günü İstanbul'un fethi. 14 Mayıs 1950 Menderes'in çok partili dönemdeki adımı atışı. İnşallah pazar günü de hep beraber AK Parti'nin cumhurbaşkanlığındaki zaferiyle bu işi neticelendirelim diyoruz. Pazartesi günü de fethi mübini kutlayalım." diye konuştu.

- "28 MAYIS'TA BİR KEZ DAHA SANDIĞA KADIN ELİNİN GİDECEĞİNE İNANIYORUM"

"Bunların her gün daha çok çirkinleşmelerinin, seviyeyi biraz daha dibe çekmelerinin sebebi işte budur." diyen Erdoğan, "Suçüstü yakalandılar. Bizi hedef alarak, bize ve milletimize hakaret ederek paçalarını kurtarmaya çalışıyorlar. Ama ne yaparlarsa yapsınlar hakikatin üzerini örtemezler. Tabii bunun için asıl sorumluluk bize düşüyor. İşi şansa bırakamayız. 'Nasıl olsa öndeyiz' duygusunun, bizi rehavete sürüklemesine izin veremeyiz. 14 Mayıs'ta yarım bıraktığımız işi, inşallah 28 Mayıs'ta hem de ezici bir çoğunlukla tamamlayacağız." değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, pazar günü oy kullanmak ve sandıklara sahip çıkmak dışında hiçbir planlarının olmayacağını kaydederek, hayatta pek çok şeyin telafisinin olduğunu, ama sandığın telafisinin bulunmadığını dile getirdi.

Pikniğe daha sonra gidilebileceğini, arkadaşlarla daha sonra bir araya gelinebileceğini, tarladaki, bağdaki, bahçedeki işlerin ertesi gün de yapılabileceğini kaydeden Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Ama sandık önümüze sadece 5 yılda bir gelir. Özellikle 28 Mayıs'taki gibi seçim hayatımızda bir kez yaşanır. Sizlerden sabahın çok erken saatlerinden itibaren oy verme yerlerine gitmenizi, oraları bayram yerine çevirmenizi özellikle rica ediyorum. Sadece kendiniz gitmekle kalmayacaksınız. Eşinizin, dostunuzun komşunuzun başka yerlerdeki akrabalarınızın da mutlaka sandığa gitmesini sağlayacaksınız. 28 Mayıs'ta bir kez daha sandığa kadın elinin gideceğine inanıyorum. Sizlere güveniyorum, sizlere inanıyorum. Rabbim dayanışmamızı daim eylesin diyorum."