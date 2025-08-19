İSTANBUL 29°C / 22°C
19 Ağustos 2025 Salı
  • Liderler zirvesi sonrası bilgi verdi! NATO Genel Sekreteri Rutte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı
Güncel

Liderler zirvesi sonrası bilgi verdi! NATO Genel Sekreteri Rutte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı

NATO Genel Sekreteri Rutte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı. Görüşmede, Ukrayna-Rusya arasındaki barış sürecine ilişkin son gelişmeler ele alındı.

19 Ağustos 2025 Salı 21:10
Liderler zirvesi sonrası bilgi verdi! NATO Genel Sekreteri Rutte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı
ABONE OL

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Rutte, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve Avrupa Birliği (AB) liderleri ile gerçekleştirdiği zirve sonrası dönüş yolunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı.

Görüşmede, Ukrayna-Rusya arasındaki barış sürecine ilişkin son gelişmeler ele alındı.

Türkiye'nin Ukrayna barış süreci ve Karadeniz'in güvenliği konusundaki önemli rolüne değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Rutte, NATO'nun en önemli ülkelerinden biri olan Türkiye'nin, barış sürecine katkısı ve yakın koordinasyon konusunda mutabık kaldı.

Erdoğan ve Rutte, uygulanabilir ve sürdürülebilir güvenlik garantileri konusunda da görüş alışverişinde bulundu.

