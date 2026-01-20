Cumhurbaşkanı Erdoğan, NBA'in efsane ismi Shaquille O'Neal ile bir araya geldi

Paylaşılan karelerde Erdoğan ile Shaquille O'Neal'ın samimi ve neşeli anlar yaşadığı görülürken, basketbol sahasındaki keyifli görüntüler takipçilerden yoğun beğeni aldı.
Başkan Erdoğan'ın, dünyaca ünlü eski NBA yıldızı Shaquille O'Neal ile basketbol oynadığı anlara ait fotoğraflar paylaşıldı.
Başkan Erdoğan'ın resmi sosyal medya hesabından yayımlanan görüntüler kısa sürede büyük ilgi gördü.
pic.twitter.com/pFlW4f8XTT— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) January 20, 2026