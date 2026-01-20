İSTANBUL 7°C / 1°C
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NBA'in efsane ismi Shaquille O'Neal ile bir araya geldi

Başkan Erdoğan, NBA'in efsane ismi Shaquille O'Neal ile parkeye çıkarak basketbol oynadı. O anlara ait sosyal medyadan paylaşılan fotoğraflar büyük ilgi gördü.

HABER MERKEZİ20 Ocak 2026 Salı 11:55 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan'ın, dünyaca ünlü eski NBA yıldızı Shaquille O'Neal ile basketbol oynadığı anlara ait fotoğraflar paylaşıldı.

Başkan Erdoğan'ın resmi sosyal medya hesabından yayımlanan görüntüler kısa sürede büyük ilgi gördü.

Paylaşılan karelerde Erdoğan ile Shaquille O'Neal'ın samimi ve neşeli anlar yaşadığı görülürken, basketbol sahasındaki keyifli görüntüler takipçilerden yoğun beğeni aldı.

