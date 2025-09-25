İSTANBUL 25°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Eylül 2025 Perşembe / 3 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,4665
  • EURO
    48,8381
  • ALTIN
    4980.39
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York temaslarını tamamladı: Sıradaki durak Washington
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York temaslarını tamamladı: Sıradaki durak Washington

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ve ikili görüşmelerle geçen yoğun New York temaslarını tamamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Washington'da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşecek.

IHA25 Eylül 2025 Perşembe 00:04 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York temaslarını tamamladı: Sıradaki durak Washington
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Eylül'de geldiği ABD'nin New York kentinde Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'na katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu marjında ikili temaslarda da bulundu. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Vietnam Devlet Başkanı Luong Cuong, Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, Kanada Başbakanı Mark Carney ve çeşitli görüşmeler gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, İklim Zirvesi'ne ve ABD Başkanı Donald Trump öncülüğündeki Gazze konulu konferansa katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York temaslarını tamamlayarak Türkevi'nden ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York temaslarının ardından Washington'a geçerek ABD Başkanı Donald Trump ile görüşecek.

ÖNERİLEN VİDEO

Baba-oğul kadın kıyafetiyle yakalandı! Üzerlerini çıkarınca yakayı ele verdiler

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.