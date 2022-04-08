Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrencilere eşlik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, Avrupa'da son 20 yılda öğretmen maaşlarını en çok iyileştiren, zorunlu ders saatini de en düşük tutan ülkedir. OECD'nin verilerine göre, Avrupa ülkeleri içerisinde en az stres yaşayan öğretmenler de bizim öğretmenlerimiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda, öğretmenler ve eğitim yöneticilerine verilen iftar programına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, 81 vilayetin, 922 ilçenin tamamındaki öğretmen ve öğrencilerin ramazan-ı şerifini tebrik etti.

Programın başında, tasavvuf ve klasik müzik dinletisi sunan Ulus İlk Meclis Anadolu İmam Hatip Lisesi Musiki Topluluğu'na teşekkür eden Erdoğan, bu dinletinin, iftar programına ayrı bir zenginlik kattığını söyledi.