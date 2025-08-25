Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilerle bir araya geldi

Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Türkiye'nin dört bir yanından gelen öğrenciler yer aldı.Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in de bulunduğu kabulde, Erdoğan öğrencilerle sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarıyla başlatılan ve Milli Eğitim Bakanlığınca hayata geçirilen 'Maziden Atiye' programının ilk grubu 2023-2024 öğretim yılı yarıyıl tatilinde kabul edilmişti. Bugüne kadar Ahlat başta olmak üzere Diyarbakır, Amasya ve Edirne'de yürütülen kamplara toplam 2 bin 320 öğrenci katıldı.Bir haftalık kamplarda öğrenciler, tarihi ve kültürel gezilerin yanı sıra seminerler, konferanslar, kültür sanat etkinlikleri, şiir dinletileri, kitap tahlilleri, akıl oyunları, sportif faaliyetler ve çeşitli atölyelerle çok yönlü kazanımlar elde ediyor.Programa, liseler ile BİLSEM'lerden seçilen 10. ve 11. sınıf öğrencileri katılıyor.Haziran 2025 itibarıyla 20'ncisi düzenlenen 'Maziden Atiye Ahlat' kampı, 'Türkistan'dan Anadolu'ya Fetih Ruhu' temasıyla öğrencileri ağırlamayı sürdürüyor.