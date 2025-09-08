İSTANBUL 27°C / 19°C
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilerle fidan dikti
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilerle fidan dikti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bahçelievler Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi'nde öğrencilerle birlikte fidan dikti.

8 Eylül 2025 Pazartesi 14:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilerle fidan dikti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bahçelievler Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi'nde 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni'ne katıldı. Erdoğan, tören öncesinde okul bahçesinde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır ve öğrenciler tarafından karşılandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ÖĞRENCİLERLE FİDAN DİKTİ

Öğrenciler İlk Dersimiz Yeşil Vatan projesi kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a birlikte fidan dikmek istedi. İstekleri geri çevirmeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Tekin, Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı ile birlikte fidan dikerek can suyu verdi.

Ardından okulun gezen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sınıflara girerek öğrencilerle sohbet etti.

Popüler Haberler
