Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ömer Halisdemir'in anıtında dua etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndaki “Mehmetçik ile iftar” programının ardından 15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir'in şehit düştüğü anıtın önünde dua ederek Fatiha okudu.

4 Mart 2026 Çarşamba 22:45
Erdoğan, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda "Mehmetçik ile iftar" programında bir araya geldi.

Programın ardından Erdoğan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in şehit olduğu noktada bulunan anıtın önünde dua etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler, Halisdemir ve tüm şehitler için Fatiha okudu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de eşlik etti.

