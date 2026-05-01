  • Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı: ABD ile imzalanan karar 5 yıl daha uzatıldı
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı: ABD ile imzalanan karar 5 yıl daha uzatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ABD ve Somali ile imzaladığı iki önemli anlaşmayı onayladı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Türkiye'ye ait tarihi eserlerin ABD'ye girişine kısıtlama getiren anlaşma 5 yıl süreyle uzatılırken; Somali ile imzalanan hibe anlaşmasıyla iki ülke arasındaki bağların daha da güçlendirilmesi hedefleniyor.

AA1 Mayıs 2026 Cuma 09:31 - Güncelleme:
Türkiye'nin imzaladığı 2 milletlerarası anlaşma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanmasının ardından Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de, 19 Ocak 2021 tarihli "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasında Türkiye'ye Ait Arkeolojik ve Etnolojik Kategorideki Eserlere Yönelik İthalat Kısıtlaması Getirilmesine İlişkin Mutabakat Zaptı"nın yürürlük süresinin 24 Mart 2026'dan geçerli olmak üzere 5 yıllık bir dönem için uzatılmasına ilişkin olarak Nota teatisi yoluyla imzalanan anlaşmanın onaylanmasına ilişkin karar yer aldı.

Mogadişu'da 1 Nisan 2026'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Somali Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hibe Anlaşması"nın yürürlüğe girmesine ilişkin karar da Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, taraflar arasındaki tarihsel ve kültürel bağlar ile uzun süredir var olan dostane ilişkinlerin daha da geliştirilmesi hedefleniyor.

  • resmi gazete
  • cumhurbaşkanı erdoğan
  • ABD Türkiye
  • Somali Türkiye
  • cumhurbaşkanı imza
  • milletlerarası anlaşma

