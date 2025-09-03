İSTANBUL 31°C / 22°C
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı: Türkiye-BM anlaşması Resmi Gazete'de

Türkiye, Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisine (UNODC) 'Güneydoğu Avrupa'da Kültürel Mirasın Korunmasının İyileştirilmesi ve Kültür Varlıklarının Sınır Aşan Organize Suç ve Kara Para Aklama Faaliyetlerinde Kullanılmasının Önlenmesi' projesi kapsamında nakdi yardımda bulunacak.

AA3 Eylül 2025 Çarşamba 09:41 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı: Türkiye-BM anlaşması Resmi Gazete'de
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla Türkiye ile BM arasında varılan anlaşmaya ilişkin metin yayımlandı.

Buna göre Türkiye, anlaşmada Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, BM ise UNODC tarafından temsil edildi.

"Güneydoğu Avrupa'da Kültürel Mirasın Korunmasının İyileştirilmesi ve Kültür Varlıklarının Sınır Aşan Organize Suç ve Kara Para Aklama Faaliyetlerinde Kullanılmasının Önlenmesi" projesi kapsamında Türkiye tarafından UNODC'ye sağlanacak nakdi yardıma ilişkin bilgi paylaşılırken, söz konusu anlaşmanın detaylarına yer verildi.

Türkiye ve UNODC, projenin başarılı şekilde ilerlemesini engelleyen veya engelleme tehdidi oluşturan herhangi bir koşulda birbirlerini derhal bilgilendirmeyi de taahhüt etti.

Ayrıca BM, projenin izlenmesi ve düzenli olarak incelenmesinden sorumlu olacak. Projeyle "çok yönlü ciddi örgütlü" suç tehditleriyle mücadele hususunda çok yönlü bir yaklaşım öneriliyor.

