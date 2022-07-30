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Cumhurbaşkanı Erdoğan Ordu'da fındık bahçesini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu ziyaretinde ayağının tozuyla fındık bahçesi ziyaret etti.

IHA30 Temmuz 2022 Cumartesi 17:22 - Güncelleme:
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Ordu'nun Gülyalı ilçesinde bulunan Ordu-Giresun Havalimanı'na indikten sonra yol üzerinde bir fındık bahçesini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada biraz dinlendi. Fındık bahçesi sahibi Mustafa Yeşilyurt ile bir süre sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra miting alanına geçmek üzere yola çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fındık bahçesi ziyaretine AK Parti Genel Başkan Vekilleri Binali Yıldırım, Numan Kurtulmuş, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ve milletvekilleri katıldı.

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