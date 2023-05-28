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Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandı: Dünya tarihinde yüzde 90'a varan katılımlı başka seçim yok

Üsküdar'daki Saffet Çebi İlkokulu'nda oyunu kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Türk demokrasi hayatımızda ilk kez iki turlu bir seçim gerçekleştiriyoruz. Burada partiler yok, sadece iki aday var. Bu iki adaya halkımız oylarını vereceği için de çok seri biçimde oylama bitecektir. Cumhurbaşkanlığı seçiminde böyle bir oylamaya ilk kez şahit olduk, dünya tarihinde yüzde 90'a varan katılımla gerçekleşen bir ülke yok. Türkiye yüzde 90'a varan bir katılımla demokratik mücadelesini verdi. Ülkemiz ve milletimiz için hayırlı uğurlu olsun' dedi.

28 Mayıs 2023 Pazar 12:07 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandı: Dünya tarihinde yüzde 90'a varan katılımlı başka seçim yok
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, oylarını kullanmak için Üsküdar Kısıklı'daki konutlarından çıkarak saat 12.05'te Saffet Çebi Ortaokulu'na geldi.

Okul bahçesini dolduran vatandaşların sevgi gösterilerinde bulunduğu Erdoğan'ı, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile diğer ilgililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile "3279" numaralı sandığın bulunduğu sınıfın önünde sıraya girdi. Sandık görevlileriyle tokalaşan Erdoğan ile Emine Erdoğan, gerekli kontrolün yapılması için kimliklerini sandık görevlilerine verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan, kabine geçerek oylarını kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan, oy zarfını sandığa attıktan sonra mührü teslim ederek imzalarını attı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy kullandığı "3279" numaralı sandıkta 380 seçmen vatandaşlık görevini yerine getirecek.

Seçmen listesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan 175, Emine Erdoğan da 174. sırada yer alıyor.

Aynı okulda, sabah saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal ve eşi Reyyan Erdoğan da oyunu kullandı.

Oyunu kullandıktan sonra açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunların söyledi:

Türk demokrasi hayatımızda ilk kez iki turlu bir seçim gerçekleştiriyoruz. Burada partiler yok, sadece iki aday var. Bu iki adaya halkımız oylarını vereceği için de çok seri biçimde oylama bitecektir. Cumhurbaşkanlığı seçiminde böyle bir oylamaya ilk kez şahit olduk, dünya tarihinde yüzde 90'a varan katılımla gerçekleşen bir ülke yok. Türkiye yüzde 90'a varan bir katılımla demokratik mücadelesini verdi. Ülkemiz ve milletimiz için hayırlı uğurlu olsun.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • Saffet Çebi İlkokulu
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