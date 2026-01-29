İSTANBUL 16°C / 12°C
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özbekistan ile 10 yılda ticaret hacmi 3 kat arttı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Erdoğan konuşmasında, 'Son 10 yılda ikili ticaret hacmimizi 3 kat arttırdık, yeni hedefimiz olan 5 milyar dolara da yakında ulaşacağımıza inanıyorum' dedi.

HABER MERKEZİ29 Ocak 2026 Perşembe 18:21 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

Sayın Cumhurbaşkanı'nı ve değerli heyetini bu vesileyle ikinci vatanlarında ağırlamaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum

Son 10 yılda ikili ticaret hacmimizi 3 kat arttırdık, yeni hedefimiz olan 5 milyar dolara da yakında ulaşacağımıza inanıyorum

Türkiye olarak gerek Özbekistan'ın, gerek ata yurdumuz Orta Asya'nın refahına katkı sunma noktasında elimizden geleni yapmakta kararlıyız

Özbekistan, İsrail'in Gazze ve Filistin'in işgal altındaki diğer bölgelerine yönelik saldırılarında da ilkeli bir tutum sergilemiştik, insanlığımızın sınandığı bir dönemde mazlumların yanında cesaretle duran Özbek kardeşlerimi yürekten tebrik ediyorum

Yürek yüreğe verdiğimiz müddetçe Allah'ın izniyle içinde bulunduğumuz asra Türk dünyasının mührünü vuracağımızdan eminiz

Özbekistan, İsrail'in Gazze ve Filistin'in işgal altındaki diğer bölgelerine yönelik saldırılara karşı da ilkeli bir tutum sergilemiştir.

Özbek kardeşlerimizin konu Türkiye olunca sıkça kullandığı bir ifade var, "Dilimiz bir, tilimiz bir" yani gönlümüz bir, dilimiz bir

