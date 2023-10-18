Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özdemir Bayraktar'ı yad etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Teknoloji Hamlesi idealinin ve milli SİHA'ların öncü ismi Özdemir Bayraktar'ı vefatının yıl dönümünde andı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Savunma sanayinde tam bağımsız Türkiye hedefimize, Milli Teknoloji Hamlemize ömrünü vakfeden, ülkemize asırlar geçse de unutulmayacak hizmetlerde bulunan değerli dostum Özdemir Bayraktar Beyefendi'yi ahirete irtihalinin yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.
Savunma sanayinde tam bağımsız Türkiye hedefimize, Millî Teknoloji Hamlemize ömrünü vakfeden, ülkemize asırlar geçse de unutulmayacak hizmetlerde bulunan değerli dostum Özdemir Bayraktar Beyefendi'yi ahirete irtihalinin yıl dönümünde rahmetle yâd ediyorum. pic.twitter.com/MyhCMwvNhJ— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 18, 2023