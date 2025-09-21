Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu vesilesiyle ABD'yi ziyaret edecek.

ABD ziyareti öncesi önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in eleştirilerine cevap verdi.

Uçak alımları ve ABD eski Başkanı Donald Trump ile ilişkilere dair iddiaların asılsız olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Sağır duymaz, uydurur. Sürekli bir şeyler uydurup duruyor. Bizler uçak alımlarını falan Özgür Özel'e sorup yapmadık. Sayın Trump ile herhangi bir alışveriş yapacak olursak, oğluyla değil bizzat Trump ile yaparız." denildi.