Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel'e gereken cevabı verdi: Sağır duymaz uydurur

ABD ziyareti öncesi önemli açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in uçak alımları ve ABD Başkanı Trump ile ilişkilere dair iddialarının asılsız olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Sağır duymaz, uydurur. Sürekli bir şeyler uydurup duruyor.' dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan öte yandan 25 Eylül perşembe günü Trump ile görüşeceğini belirtti.

21 Eylül 2025 Pazar 10:26
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu vesilesiyle ABD'yi ziyaret edecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ÖZEL'E GEREKEN CEVABI VERDİ

ABD ziyareti öncesi önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in eleştirilerine cevap verdi.

"SAĞIR DUYMAZ UYDURUR"

Uçak alımları ve ABD eski Başkanı Donald Trump ile ilişkilere dair iddiaların asılsız olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Sağır duymaz, uydurur. Sürekli bir şeyler uydurup duruyor. Bizler uçak alımlarını falan Özgür Özel'e sorup yapmadık. Sayın Trump ile herhangi bir alışveriş yapacak olursak, oğluyla değil bizzat Trump ile yaparız." denildi.

