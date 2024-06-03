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  • Cumhurbaşkanı Erdoğan Özer Uçuran Çiller'in cenaze törenine katıldı
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan Özer Uçuran Çiller'in cenaze törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski başbakanlardan Tansu Çiller'in 86 yaşında vefat eden eşi Özer Uçuran Çiller için Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katılıyor.

3 Haziran 2024 Pazartesi 13:49 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan Özer Uçuran Çiller'in cenaze törenine katıldı
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Törende, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, eski Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve iş insanı Faruk Süren de yer aldı. Tansu Çiller cami avlusunda taziye için ayrılan bölümde taziye dileklerini kabul etti. Özer Uçuran Çiller'in naaşı öğle namazına müteakiben kılınacak cenaze namazı sonrasında Kilyos Mezarlığı'nda defnedilecek.

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