Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Pakistan'da gerçekleşen terör saldırılarını kınayan Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin terörle mücadelesinde Pakistan'ın yanında olmaya devam edeceğini, Pakistan ile Afganistan arasında Ankara'nın girişimleriyle sağlanmış olan ateşkesin yeniden tesisi için katkıda bulunacaklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, İran'a yönelik saldırılarla başlayan çatışmalı süreçle ilgili bölgede diplomasinin yeniden devreye alınmasının büyük fayda sağlayacağını, Türkiye'nin buna elinden gelen desteği vermeye hazır olduğunu ifade etti.