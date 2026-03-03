İSTANBUL 11°C / 4°C
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler Türkiye ile Pakistan ikili ilişkilerini, bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

HABER MERKEZİ3 Mart 2026 Salı 19:27 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Pakistan'da gerçekleşen terör saldırılarını kınayan Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin terörle mücadelesinde Pakistan'ın yanında olmaya devam edeceğini, Pakistan ile Afganistan arasında Ankara'nın girişimleriyle sağlanmış olan ateşkesin yeniden tesisi için katkıda bulunacaklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, İran'a yönelik saldırılarla başlayan çatışmalı süreçle ilgili bölgede diplomasinin yeniden devreye alınmasının büyük fayda sağlayacağını, Türkiye'nin buna elinden gelen desteği vermeye hazır olduğunu ifade etti.

