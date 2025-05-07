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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü: Türkiye elinden geleni yapmaya hazır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile telefonda görüştü. Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Hindistan ile yaşanan gerilimin tırmanmasını önlemek için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu ifade etti.

7 Mayıs 2025 Çarşamba 19:36 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü: Türkiye elinden geleni yapmaya hazır
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Görüşmede Hindistan ve Pakistan arasındaki gerilim, 6 Mayıs gecesi gerçekleşen saldırı ve güncel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Pakistan ile dayanışmasını ifade ederken, saldırıda şehit olan Pakistanlılara Allah'tan rahmet, yaralılara da şifa diledi. Erdoğan, Türkiye'nin, Pakistan'ın bu süreçteki soğukkanlı ve itidalli politikasını desteklediğini, Cammu-Keşmir'deki terör saldırısına ilişkin tarafsız, şeffaf ve güvenilir bir uluslararası soruşturma yürütülmesi teklifinin isabetli olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin gerilimin tırmanmasını önlemek için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu, bu konuda diplomatik temasların sürdürüleceğini ifade etti.

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