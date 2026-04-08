İSTANBUL 15°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Nisan 2026 Çarşamba / 21 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,5255
  • EURO
    52,0324
  • ALTIN
    6784.02
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile telefonda görüştü: Barışa destek sunmaya devam edeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile telefonda görüştü: Barışa destek sunmaya devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İran'daki ateşkes süreci ve son gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki haftalık barış sürecinin iyi değerlendirilmesi gerektiğini, Türkiye'nin kalıcı barış ve istikrar için katkı sunmaya devam edeceğini belirtti.

HABER MERKEZİ8 Nisan 2026 Çarşamba 20:09 - Güncelleme:
ABONE OL

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede İran'daki ateşkes süreci ve son gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif'e ateşkes sürecindeki rolleri nedeniyle teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki haftalık barış sürecinin iyi değerlendirilmesi gerektiğini, Türkiye'nin kalıcı barış ve istikrar için katkı sunmaya devam edeceğini belirtti.

Pakistan Başbakanı Şerif de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ateşkes sürecine katkıları için teşekkür etti.

ÖNERİLEN VİDEO

''Bakar mısın'' dedi, koparıp kaçtı! Hırsızlığı kadar çabuk enselendi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.