  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile telefonda görüştü

AA19 Mart 2026 Perşembe 19:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile telefonda görüştü. Görüşmede, ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel konular ile Afganistan'daki son durum değerlendirildi.

İletişim Başkanlığı görüşmeye ilişkin detayları şöyle paylaştı:

Liderler, Türkiye ile Pakistan ikili ilişkilerini, bölgesel ve küresel konuları değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin bölgemizdeki çatışmalarla ilgili barış odaklı gayretlerinin devam ettiğini, bölgede huzur ve istikrarın sağlanması için adımlar atmayı sürdüreceklerini belirtti. Cumhurbaşkanımız, Pakistan'ın huzur ve güvenliğinin Türkiye için önemli olduğunu, kalıcı istikrar için birlikte çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Liderler Afganistan'daki son duruma dair görüş alışverişinde de bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya yönelik tacizleri kabul etmesinin mümkün olmadığını, İslam Dünyası'nın da sessiz kalamayacağını ifade etti. Cumhurbaşkanımız görüşmede, Pakistan Başbakanı Şerif'in Ramazan Bayramı'nı da kutladı.

