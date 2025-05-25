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Dolmabahçe'de kritik zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i kabul etti.

AA25 Mayıs 2025 Pazar 17:41 - Güncelleme:
Dolmabahçe'de kritik zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif'i kabul etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif'le Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi.

TERÖRLE MÜCADELE VE BÖLGESEL MESELELERİN ELE ALINMASI BEKLENİYOR

Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Türkiye-Pakistan ikili ilişkilerinin çeşitli veçheleriyle değerlendirilmesi, iki ülke arasında tesis edilen ve son toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla geçen şubat ayında İslamabad'da düzenlenen Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi kapsamında yürütülen iş birliği süreçlerinin gözden geçirilmesi ve ikili ilişkilerin yanı sıra, terörle mücadele dahil olmak üzere bölgesel meseleler ile uluslararası konuların ele alınması bekleniyor.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • Dolmabahçe Çalışma Ofisi
  • şahbaz şerif

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