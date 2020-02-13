Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan'a gidiyor

DHA 13.02.2020 01:08 - Güncelleme: 13.02.2020 01:08

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız ile Pakistan Başbakanı Sayın Imran Khan'ın başkanlıklarında, ilgili bakanların katılımıyla İslamabad'da gerçekleştirilecek Konsey Toplantısı'nda, Türkiye-Pakistan arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır" denildi.

Toplantı vesilesiyle, bazı anlaşmaların da imzalanmasının gündemde olduğu belirtilen açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Toplantı marjında Türkiye-Pakistan İş Forumu da icra edilecektir. Sayın Cumhurbaşkanımız, ayrıca, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi'yle de bir araya geleceklerdir. Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımız Pakistan Milli Meclisi ve Senatosu'nun ortak oturumuna da hitap edeceklerdir."