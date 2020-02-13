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Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan'a gitti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak 'TUR' ile saat 10.00'da Pakistan'ın başkenti İslamabad'a hareket etti.

AA13.02.2020  10:11 - Güncelleme: 13.02.2020  10:30

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'ndan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara Valisi Vasip Şahin ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından uğurlandı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da İslamabad'a gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan ziyareti kapsamında, Türkiye-Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 6. Toplantısına katılacak, toplantı marjında düzenlenen Türkiye-Pakistan İş Forumu'na iştirak edecek.

Pakistan Milli Meclisi ve Senatosu'nun ortak oturumunda hitap edecek Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ile de bir araya gelecek.

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