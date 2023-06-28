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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paşinyan'la görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paşinyan ile telefon görüşmesinde iki ülke arasında atılan güven artırıcı adımların önümüzdeki dönemde de sürmesi gerektiğini ifade etti

AA28 Haziran 2023 Çarşamba 14:50 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paşinyan'la görüştü
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Paşinyan, görüşmede Türk halkının Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Kurban Bayramı'nın başta bölge olmak üzere, tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesi temennisini iletti.

İkili ilişkilerin de ele alındığı görüşmede, Erdoğan, Türkiye ile Ermenistan arasında tam normalleşme hedefiyle başlatılan süreçte bugüne kadar güven artırıcı adımlar atıldığını ve gelecek dönemde de bu sürecin devam etmesi gerektiğini ifade etti.

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