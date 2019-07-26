28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6406
  • 6,2816
  • 256.369
  • 103198
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Başkan Erdoğan paylaştı, kısa sürede beğeni yağdı

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi Twitter hesabından AK Parti, Türkiye’nin partisidir mesajıyla bir video paylaştı. Kısa sürede çok sayıda kişinin beğenisini kazanan video, 'Seferle mükellef olduğumuz bu davayı zafere ulaştırana kadar, nesiller boyu mücadelemizi sürdüreceğiz.' sözleriyle sona erdi. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o paylaşımı...

  • TM Dijital Haber Merkezi
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. Kısa sürede çok sayıda kişinin beğenisini kazanan paylaşımda yer alan video, “AK Parti, Türkiye’nin partisidir.” mesajıyla paylaşıldı.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda gerçekleştirdiği konuşmadan kesitlere yer verilen video, şu sözlerle sona erdi:
 
“Seferle mükellef olduğumuz bu davayı zafere ulaştırana kadar, nesiller boyu mücadelemizi sürdüreceğiz.”
 
İşte kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturan o paylaşım:
 

Pitbullun saldırdığı çocuğu komşusu kurtardı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Diyarbakır'da yolcu minibüsü traktör römorkuna çarptı: 16 yaralı

Diyarbakır'da yolcu minibüsü traktör römorkuna çarptı: 16 yaralı

Şehidimizin kanı yerde kalmadı! O teröristler etkisiz hale getirildi

Şehidimizin kanı yerde kalmadı! O teröristler etkisiz hale getirildi

ABD ve Rusya parantezinde Türk füze sistemlerinin evrimi

ABD ve Rusya parantezinde Türk füze sistemlerinin evrimi

İstanbul'da 'Kurt Kapanı 2019-11' operasyonu

İstanbul'da 'Kurt Kapanı 2019-11' operasyonu

O ülke Rus silahlarının geçişine izin vermedi

O ülke Rus silahlarının geçişine izin vermedi

140 milyon yıllık! 500 kilo ağırlığında...

140 milyon yıllık! 500 kilo ağırlığında...

KKTC'den sert tepki: Uydurulan bahaneler çöktü

KKTC'den sert tepki: Uydurulan bahaneler çöktü

Başkan Erdoğan: Bu tür ihanet içinde olanlar bedelini ağır öder

Başkan Erdoğan: Bu tür ihanet içinde olanlar bedelini ağır öder
 

POPÜLER HABERLER

Terör örgütüne darbe! Hepsi imha edildi

Terör örgütüne darbe! Hepsi imha edildi

30 yıldır aralıksız kazı yapılıyor! Dünya üzerindeki en önemli tapınaklarından biri...

30 yıldır aralıksız kazı yapılıyor! Dünya üzerindeki en önemli tapınaklarından biri...

Futbol kuralları baştan aşağı değişiyor! Artık onlar da kart görecek

Futbol kuralları baştan aşağı değişiyor! Artık onlar da kart görecek

140 milyon yıllık! 500 kilo ağırlığında...

140 milyon yıllık! 500 kilo ağırlığında...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA