Başkan Erdoğan paylaştı, kısa sürede beğeni yağdı AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi Twitter hesabından AK Parti, Türkiye’nin partisidir mesajıyla bir video paylaştı. Kısa sürede çok sayıda kişinin beğenisini kazanan video, 'Seferle mükellef olduğumuz bu davayı zafere ulaştırana kadar, nesiller boyu mücadelemizi sürdüreceğiz.' sözleriyle sona erdi. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o paylaşımı...