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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü... Bölgesel gelişmeler ele alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüştü. Görüşmede ABD ile İran arasındaki mutabakat ele alındı.

HABER MERKEZİ22 Haziran 2026 Pazartesi 19:41 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü... Bölgesel gelişmeler ele alındı
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İletişim Başkanlığı tarafından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler, Türkiye-İran ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İran ile ABD arasında varılan mutabakatın memnuniyet verici olduğunu, Türkiye olarak sürecin barışla sonuçlanması için elimizden gelen desteği sağlayacağımızı, müzakereleri sabote etmek isteyenlere karşı dikkatli davranmanın önemli olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanımız, yeni dönemde bölgesel barışı güçlendirecek adımlar atmanın önemli ve gerekli olduğunu, Türkiye'nin bunu tesis etmek için çalışacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile İran arasındaki ticari, mali ve enerji iş birliğini geliştirmek için adımlar atmayı sürdüreceğimizi de ifade etti."

  • cumhurbaşkanı erdoğan
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