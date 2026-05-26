Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pezeşkiyan ile telefonda görüştü... ''İran'ın zorlu zamanları aşacağına inanıyorum''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, Türkiye'nin barış ve istikrarın sağlanması için kardeş ülkelerle birlikte çalıştığını, müzakerelerin müspet sonuçlanması için her türlü desteğin verilmeye devam edileceğini belirtti.

HABER MERKEZİ26 Mayıs 2026 Salı 17:25 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, liderler görüşmede, Türkiye-İran ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, bölgedeki çatışma süreci nedeniyle bayramı buruk karşıladıklarını, İran halkının bu zorlu zamanları aşacağına ve selamete kavuşacağına inandığını ifade etti.

Türkiye olarak barış ve istikrarın sağlanması için kardeş ülkelerle birlikte çalıştıklarını kaydeden Erdoğan, müzakerelerin müspet sonuçlanması için her türlü desteği vermeye devam edeceklerini belirtti.

Erdoğan, görüşmede, Pezeşkiyan'ın Kurban Bayramı'nı da tebrik etti.

